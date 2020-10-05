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Украинцам уменьшат субсидии: как будут считать

Украинцам уменьшат субсидии: как будут считать

В Украине после отмены карантина резко уменьшат размер субсидии. Если сейчас в формуле учитывают 15% от расчетного заработка, то по новым правилам – 20%.

Об этом говорится в материале портала Обозреватель.

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Размер субсидии считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. Со своей стороны обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги.

Этот процент для всех считается индивидуально. До мая этого года для подсчета средний доход на одного члена семьи делили на два прожиточных минимума и умножали на 15%. То, что получится – и есть процент обязательного платежа из совокупного дохода.

С мая 2020 года вместо 15% Кабмин начал считать 20%. Что это означает? По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6 тыс. грн должна была платить за коммуналку не больше 900 грн. И если, например, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 и оплатили коммуналку.

По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн. В результате размер субсидии уменьшится на 200 грн, с 1100 до 900 грн.

“Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь”, – прокомментировал нововведение экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Справка Finance.ua:

  • На время карантина Минсоцполитики будет рассчитывать размер по старым правилам (с учетом 15%), однако, как только он закончится, субсидии сразу же уменьшат.
  • Министерство финансов Украины сократило расходы на субсидии в проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год из-за повышения минимальной заработной платы.
  • В Украине всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию.

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По материалам Обозреватель
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