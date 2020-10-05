Гречка, крышки, консервы? Трамп пообещал американцам бесплатные лекарства от коронавируса

Президент США Дональд Трамп рассказал, как проходило его лечение от коронавируса в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами.
Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его Twitter.
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“Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон и другие вещи, но эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент”, – сказал он.
Трамп отметил, что в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы.
“У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готово разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас. Мы предоставим вам лекарства, они будут бесплатными, мы передадим их в больницы, как только сможем”, – добавил он.
Глава Белого дома отметил, что “у всех должно быть лечение, как у президента”.
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