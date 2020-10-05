Как получить рассрочку на оплату долга за коммуналку

По состоянию на сентябрь долги украинцев за коммунальные услуги выросли до 45 млрд грн. Для тех, кто имеет долги за коммунальные услуги, действует услуга рассрочки таких долгов.
Для того чтобы получить рассрочку по оплате ЖКУ услуг, придется заключить договор о реструктуризации долга с предприятием, которое поставляет услугу. Общая сумма действующих платежей и погашения задолженности не должна превышать 25% общего дохода всех членов семьи. Для пенсионеров платежи не должны превышать 20%.
Срок. Погашение задолженности реструктуризируется на 60 месяцев, при необходимости срок может быть продлен до полного погашения долга. Также после заключения договора по рассрочке есть возможность оформить субсидии на коммунальные услуги.
Отопление. Рассрочка на отопление позволит оплатить 50% за центральное отопление в сам отопительный сезон – с октября до апреля, а еще 50% оплатить в межотопительный, то есть с мая до сентября.
Для получения рассрочки необходимо обратиться с письменным заявлением на предприятие, которое предоставляет услуги по централизованному отоплению, и предоставить договор на центральное отопление.
Если заключенного договора нет, то необходимо приложить оригиналы и копии таких документов:
Стоит отметить, что рассрочка предоставляется только тем, кто не участвует в государственной программе по предоставлению субсидий.
Электроэнергия. Для того чтобы оформить договор на рассрочку платежей за электроэнергию, придется обратиться в компанию, которая предоставляет услуги. Стоит отметить, что для заключения договора придется оплатить 30% задолженности.
Документы, которые необходимо предоставить компании-поставщику электроэнергии:
Водоснабжение. Надо заключить договор по реструктуризации долга в расчетном департаменте водоканала.
Документы, которые необходимо подать в водоканал:
Основным условием реструктуризации со стороны водоканала является соблюдение потребителем сроков возврата частей долга, а также своевременная и полная оплата новых начислений.
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