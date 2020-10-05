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Банкам хотят ограничить размер комиссии за пользование картами

Банкам хотят ограничить размер комиссии за пользование картами

Банкам в Украине предлагают ограничить взимаемую ими с клиентов комиссию за пользование карточками.

Соответствующий законопроект №4178 был зарегистрирован в Верховной Раде. Автором документа является нардеп от партии “Европейская солидарность” Николай Княжицкий.

В пояснительной записке говорится, что размер комиссионного вознаграждения за эквайринговые услуги (прием банковских карт для оплаты товаров и услуг) в Украине в 7 раз превосходит европейские.

Поэтому документ предусматривает постепенное уменьшение финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования при осуществлении операций с помощью платежных карточек.

Согласно вносимым изменениям в закон “О платежных системах и переводе средств в Украине”, размер интерчейнджа не сможет превышать:

  • с 1 января 2021 г. – 1% от суммы транзакции;
  • с 1 июля 2021 г. – 0,65% от суммы транзакции;
  • с 1 января 2022 г. – 0,3 % от суммы транзакции.

Одновременно с этим, общий размер комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга (включая интерчейндж), которые платят суммарно держатели электронных платежных средств и торговцы при осуществлении расчетов, не сможет превышать:

  • с 1 января 2021 до 30 июня 2021 г. – 1,5% от суммы транзакции;
  • с 1 июля 2021 до 31 декабря 2021 г. – 1% от суммы транзакции;
  • с 1 января 2022 г. – 0,5% от суммы транзакции.

На другие услуги банки смогут устанавливать процентные ставки и комиссионное вознаграждение на свое усмотрение (кроме тех, которые регулируются законодательством).

Информация о размере интерчейнджа и комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга должна будет постоянно размещаться эквайером на своем сайте. Если этого не сделать, банк оштрафуют в пятикратном размере минимальной заработной платы (на данный момент 25 тыс. грн, а с 2021 года, если Рада одобрит нынешний проект госбюджета, – 30 тыс. грн).

За нарушение предельного размера интерчейнджа и/или комиссионного вознаграждения за услуги эквайринга эквайеру грозит штраф уже в десятикратном размере минимальной заработной платы (50 тыс. грн, а с 1 января – 60 тыс. грн) и за каждый факт такого превышения.

По материалам УБР
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