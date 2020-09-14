День финансов, 17 сентября: когда отреставрируют мост Патона, что ждать от цен на газ зимой, какое будущее у «Пакета малыша»

В четверг, 17 сентября, подготовили вам несколько важных ответов на не менее важные вопросы.

Что будет с ценой на газ зимой? В “Нафтогазе” сообщили, что этой зимой суммы в платежках за газ в Украине могут вырасти. Напомним, прошлой зимой цены не повышали из-за перенасыщения рынка и кризиса, вызванного пандемией. Если такого кризиса не будет, то в этом году стоит ожидать повышения. Однако, напомним, домохозяйства могут выбирать, у кого покупать газ, по какой цене и при каких условиях.

Что делать, если в банке навязывают страховку? Ответ на этот вопрос предоставил НБУ. Там объясняют, что обязательное страхование нужно только, если вы берете кредит на жилье или авто. Страхование не является обязательным, если клиент банка берет потребительский кредит, открывает счет, делает перевод средств или обменивает валюту. Если же вас заставляют оформить страховку, то нужно жаловаться сначала в сам банк, а затем в Национальный банк.

Когда отреставрируют мост Патона? В КГГА заявили, что мост имени Евгения Патона в Киеве будут реставрировать до 31 декабря 2025 года. После чего увеличится его пропускная способность. Напомним, этот мост является одним из символов Киева, и был введен в эксплуатацию еще в далеком 1953 году. Сейчас же он находится в аварийном состоянии.



Фото Facebook / Семен Широчин

Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути.

Что будет с «Пакетом малыша»? Сегодня Рада поддержала за основу законопроект, которым предлагается отказаться от монетизации «Пакета малыша» и оставить его в натуральном виде. Авторы документа поясняют, что, согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Кроме того, подчеркивают авторы законопроекта, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза.

Есть ли в Украине разница между зарплатами мужчин и женщин? Украина планирует присоединиться к Международной коалиции по равной оплате труда. Присоединение к Коалиции является важным шагом в выполнении обязательства по уменьшению разрыва в оплате труда женщин и мужчин. Отметим, что в начале 2020 года в Украине среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин. В некоторых сферах разница составляет целых 35%.

Готовы ли украинские предприниматели к усилению карантина? Как свидетельствуют результаты опроса ЕБА, 42% предпринимателей ответили, что их бизнес не готов к возобновлению жесткого карантина. Также почти каждому четвертому из опрошенных уже отказали в «Доступном кредите».

На что РФ передает Беларуси $1,5 млрд? Российская Федерация предоставит Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов. Как отмечается, сейчас министры финансов обеих стран «ведут на этот счет работу на профессиональном уровне». Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств.

Что ждать от курса в ближайшее время? В новом видео на нашем YouTube-канале Finance.ua вы узнаете прогноз курса доллара и евро на период с 17 по 23 сентября. А также услышите о факторах влияния на курс.