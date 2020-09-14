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Разрыв в оплате труда мужчин и женщин: как хотят решить вопрос

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин: как хотят решить вопрос

Украина планирует присоединиться к Международной коалиции по равной оплате труда.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров.

После получения ответа от секретариата Международной коалиции правительство Украины станет ее членом вместе с Конфедерацией работодателей Украины, Общим представительским органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, Киевским институтом гендерных исследований.

Сейчас Украина соответствует 7 из 11 определенных критериев для вступления в коалицию.

В начале 2020 года в Украине среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин. По сравнению с 2019 годом этот показатель улучшился на 0,4 пункта. В 2018-м он составлял 22,3%.

Несмотря на общую положительную динамику в некоторых сферах экономической деятельности, например, в финансовой и страховой, разрыв в оплате труда женщин и мужчин составляет до 35%.

Почти одинаков уровень оплаты труда женщин и мужчин в тех сферах, где заработная плата невысокая – административное и вспомогательное обслуживание, функционирование библиотек, образование.

Справка Finance.ua:

  • Как ранее сообщал портал The Point, в резюме женщины указывают меньшие заработные платы, чем мужчины. Разница составляет 11-25%.
  • Мужчины чаще, чем женщины, ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне специалиста начинающего или менеджера среднего звена.

Наибольшая разница в заработных платах на уровне специалистов: женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн; мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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