Более 40% малых предпринимателей не готовы к усилению карантина - опрос ЕБА

42% опрошенных представителей малого и микробизнеса заявили, что не готовы к возобновлению жесткого карантина.
Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса – участников проекта Unlimit Ukraine.
Результаты опроса:
Как отмечается, в случае второй волны коронавируса и, соответственно, усиления государством карантина, большинству малых предпринимателей придется закрывать бизнес или сокращать его масштабы, а также обращаться к государству за помощью.
В этом контексте чрезвычайно актуален упрощенный доступ бизнеса к доступному кредитному ресурсу.
Кому выдали доступные кредиты:
Суммы выданных кредитов:
Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить кредитные средства, полученные по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»:
Предприниматели, которым не удалось принять участие в программе, сообщают о таких наиболее распространенных причинах:
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