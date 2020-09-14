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Более 40% малых предпринимателей не готовы к усилению карантина - опрос ЕБА

Более 40% малых предпринимателей не готовы к усилению карантина - опрос ЕБА

42% опрошенных представителей малого и микробизнеса заявили, что не готовы к возобновлению жесткого карантина.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса – участников проекта Unlimit Ukraine.

Результаты опроса:

  • 42% опрошенных ответили, что их бизнес не готов к возобновлению жесткого карантина;
  • 29% предпринимателей утверждают, что готовы к ухудшению ситуации;
  • остальные 29% сомневаются в своей реакции на развитие такого сценария.

Как отмечается, в случае второй волны коронавируса и, соответственно, усиления государством карантина, большинству малых предпринимателей придется закрывать бизнес или сокращать его масштабы, а также обращаться к государству за помощью.

В этом контексте чрезвычайно актуален упрощенный доступ бизнеса к доступному кредитному ресурсу.

Кому выдали доступные кредиты:

  • почти каждому четвертому из опрошенных предпринимателей отказали в участии в программе, таких оказалось 27%;
  • удалось получить кредит только 11% опрошенных;
  • 10% все еще ожидают решения по их заявке;
  • 25% только планируют подаваться на участие в программе;
  • 16% – не планируют из-за несоответствия критериям, а 11% – из-за отсутствия заинтересованности.

Суммы выданных кредитов:

  • 50% ФЛП удалось получить в 500 тысяч кредита;
  • 20% – от 500 тысяч до 1 млн грн;
  • 17% – от 1 млн до 3 млн;
  • 13% получили кредит на сумму свыше 3 млн грн.

Топ-3 цели, на которые предприниматели планируют потратить кредитные средства, полученные по программе «Доступные кредиты 5-7-9%»:

  • приобретение и/или модернизация основных средств производства;
  • финансирование оборотного капитала в рамках инвестиционного проекта;
  • пополнение оборотных средств для покрытия постоянных расходов (аренда, заработная плата работникам, страховые платежи и т.д.).

Предприниматели, которым не удалось принять участие в программе, сообщают о таких наиболее распространенных причинах:

  • сложная бюрократическая процедура получения;
  • недостаточная кредитоспособность для получения помощи;
  • несоответствие определенным критериям для получения помощи.

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По материалам Finance.UA
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