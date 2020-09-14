Россия предоставит Беларуси кредит на $1,5 млрд

Российская Федерация предоставит Беларуси государственный кредит на 1,5 млрд долларов.

Об этом 14 сентября по итогам встречи со своим белорусским коллегой заявил президент России Владимир Путин, информирует БЕЛТА.

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“Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд, и мы это выполним”, — сообщил Путин.

Он добавил, что сейчас министры финансов обеих стран “ведут на этот счет работу на профессиональном уровне”.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что РФ выдаст Беларуси кредит.

“Об этом сказал Президент (Путин. — Ред.), согласован и будет выделен Беларуси новый кредит — $1,5 млрд. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть — это новые денежные средства”, — сказал представитель Кремля.

При этом, Песков также отметил, что российский кредит Беларуси нельзя якобы трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска:

“Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого”, — подчеркнул Песков.

В свою очередь, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов добавил, что $1 млрд предоставят в 2020 году, а $500 млн — в 2021 году, передает ТАСС.