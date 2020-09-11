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Белорусы в августе забрали из банков более 1 миллиарда долларов

Белорусы в августе забрали из банков более 1 миллиарда долларов

На фоне массовых протестов в августе 2020 года белорусы забрали из банков больше 1 млрд долларов.

Об этом сообщает издание “Украинский капитал” со ссылкой на статистику Нацбанка Беларуси.

Отмечается, что в августе жители страны забрали 624 млн долларов с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей по депозитам до востребования (возврат депозита по первому требованию клиента), а также 270,8 млн белорусских рублей со срочных вкладов.

В то же время в июле отток с депозитов в валюте составил 55,3 млн долларов, по депозитам до востребования – 5,5 млн белорусских рублей, а со срочных вкладов – 108,1 млн руб.

При этом аналитики компании S&P 11 сентября пересмотрели прогноз по суверенным рейтингам Беларуси, изменив его со “Стабильного” на “Негативный”.

“Мы отмечаем усиление рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса Республики Беларусь после спорных президентских выборов, прошедших в августе этого года.

Резиденты конвертируют свои сбережения в иностранную валюту и выводят часть средств из банковской системы, что обусловило обесценивание белорусского рубля почти на 20% с начала года.

По нашему мнению, повышенная политическая неопределенность может сохраняться в течение длительного времени, что окажет давление на среднесрочные перспективы роста Беларуси”, – говорится в пресс-релизе компании.

По материалам Економічна Правда
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