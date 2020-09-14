"Пакет малыша" планируют вернуть — ВР поддержала законопроект

В Верховной Раде намерены отказаться от монетизации “пакета малыша” и оставить его в натуральном виде.
Соответствующий законопроект №3006а за основу поддержали 316 нардепов.
Авторы документа поясняют, что, согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей “пакета” удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.
Кроме того, подчеркивают авторы законопроекта, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.
В документе прописано, что временно – с 1 октября по 31 декабря этого года – закупка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша” организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.
После закупки “пакеты” будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.
Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и тому подобное) осуществляется в соответствии с законом “О государственных закупках”.
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