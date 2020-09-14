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"Пакет малыша" планируют вернуть — ВР поддержала законопроект

"Пакет малыша" планируют вернуть — ВР поддержала законопроект

В Верховной Раде намерены отказаться от монетизации “пакета малыша” и оставить его в натуральном виде.

Соответствующий законопроект №3006а за основу поддержали 316 нардепов.

Авторы документа поясняют, что, согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей “пакета” удалось существенно сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

Кроме того, подчеркивают авторы законопроекта, за два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет денежной выплате, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

В документе прописано, что временно – с 1 октября по 31 декабря этого года – закупка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша” организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки “пакеты” будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и тому подобное) осуществляется в соответствии с законом “О государственных закупках”.

Справка Finance.ua:

  • 29 июля Кабинет Министров ввел выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного вместо “Пакета малыша”.
  • В Министерстве социальной политики пошагово объяснили, как получить вместо “Пакета малыша” денежную компенсацию.
  • Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) призвал правительство вернуть «Пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.
  • Группа из 72 народных депутатов зарегистрировала в Раде законопроект №3006а “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно предоставления при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “Пакет малыша“”.

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По материалам РБК-Украина
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