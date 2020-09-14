Коболев сказал, какими будут платежки за газ зимой для украинцев

Этой зимой суммы в платежках за газ в Украине могут вырасти.

Об этом в интервью журналистке Янине Соколовой заявил председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

Коболев пояснил, что цены на газ зимой, как правило, увеличиваются. Однако прошлой зимой этого не произошло из-за перенасыщения рынка и кризиса, вызванного пандемией.

“Поэтому, если такого кризиса не будет, то я бы ожидал роста цены. Но есть важное “но”. Благодаря отмене регулирования “Нафтогаз” и другие газовые компании начали предлагать годовые продукты. То есть, сейчас украинский потребитель может зафиксировать себе цену на весь год и не беспокоиться, какой она будет”, – отметил Коболев.

Для этого нужно выбрать газового поставщика и тот продукт (тариф), который позволяет это делать.

Он пояснил, что домохозяйства могут выбирать, у кого покупать газ, по какой цене и при каких условиях.

“Теперь цена газа определяется рынком, есть конкуренция, на рынок зашло уже много компаний. Они все конкурируют за конечного потребителя – украинское домохозяйство. С точки зрения потребителя, эта свобода выбора является главным преимуществом любого рынка”, – сказал Коболев.

Цифра в платежках будет определяться рынком, а не решением какого-то чиновника.

“Мы ежедневно покупаем много товаров – хлеб, продукты питания. Это все рыночные цены. Цена может меняться – увеличиваться или уменьшаться в обе стороны. Это нормально. И понимание того, что цена является справедливой, появилось именно благодаря рынку. Потому что цена, которая кем-то регулируется, никогда не будет считаться справедливой”, – сказал руководитель“Нафтогаза”.

Справка Finance.ua:

Продукт, который защитит потребителя, недавно представила на газовом рынке газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины”, предложив тарифный план “Летний”. Тариф фиксирует цену за газ на год вперед на уровне 4,73 грн за 1 куб. м, не требует предоплаты, все объемы газа (не только предварительно заявленные) оплачиваются по одной цене.

Также “Нафтогаз” с четвертого квартала 2020 года запускает квартальный тарифный план для населения.

Более чем треть потребителей природного газа в Украине хотят получать газ и электроэнергию от одного универсального поставщика.

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