НБУ дал разъяснения об обязательности страховки при оформлении кредита

Работники банков могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая те или иные дополнительные услуги, например страховку, утверждая, что она «обязательна». Но это не всегда так.
Об этом пишет пресс-служба Национального банка.
В каких случаях страхование обязательно:
В случае оформления автокредита есть несколько нюансов:
Если работники банка нарушают ваши права и заставляют оформить страховку:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 2472 11
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобили6 ч. назад - 1112 5
СМИ проанализировали, что происходит с депозитными ставкамиВчера, 14:00 - 4038 5
Федоров хочет запустить проект по массовой ликвидации ненужных справокВчера, 12:30 - 1175 4
Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от Коломойского2 ч. назад - 162 2
6 горячих вакансий с зарплатой от 50 000 гривен7 ч. назад - 10857
За отказ от санкций против "Северного потока-2" Германия предложила США сделкуВчера, 15:32 - 2472 11
Кабмин расширил возможности е-паспортаВчера, 15:00 - 1762
Доплаты пенсионерам: правительство определило категории украинцев, которые будут получать дополнительные деньгиВчера, 17:00 - 1346
Владелец сети Novus покупает 100% «Билла-Украина»Вчера, 16:30 - 1318 1
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров5 ч. назад - 174
Apple представила новый iPad і iPad AirВчера, 10:10 - 307 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2549 8
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 583
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 487