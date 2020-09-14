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НБУ дал разъяснения об обязательности страховки при оформлении кредита

НБУ дал разъяснения об обязательности страховки при оформлении кредита

Работники банков могут злоупотреблять правами клиентов, навязывая те или иные дополнительные услуги, например страховку, утверждая, что она «обязательна». Но это не всегда так.

Об этом пишет пресс-служба Национального банка.

В каких случаях страхование обязательно:

  • если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки. В то же время обязанность банка – дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает финансовое учреждение. Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, – это нарушение.

В случае оформления автокредита есть несколько нюансов:

  • каждый автовладелец обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (проще говоря, «автогражданку»). Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформление в пакет услуг;
  • банк может предложить клиенту застраховать предмет залога – то есть авто. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательным, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Так как уменьшит риски в случае повреждения авто, находящегося в залоге;
  • страхование не является обязательным, если вы берете потребительский кредит (не автокредит или ипотеку), открываете счет, делаете перевод средств или меняете валюту.

Если работники банка нарушают ваши права и заставляют оформить страховку:

  • нужно жаловаться сначала в сам банк, а затем в Национальный банк;
  • это поможет установить системность таких нарушений со стороны конкретных учреждений и позволит НБУ как регулятору повлиять на нарушителей и исключить такую ​​практику в будущем.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки

По материалам Finance.UA
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