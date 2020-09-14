Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет

Мост имени Евгения Патона в Киеве будут реставрировать до 31 декабря 2025 года и увеличат его пропускную способность.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Заказчиком работ определена коммунальная корпорация “Киевавтодор”, которой поручено получить исходные данные для проектирования и определить генеральные проектную и подрядную строительную организации.
Кроме того, “Киевавтодор” должен обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, а также позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.
Мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году, сейчас находится в аварийном состоянии. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы проводились только на небольших участках моста.
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