День финансов, 15 сентября: обновленная платежка "Киевгаза", пятерка лучших МФО, шаг против таких, как "Аркада"

Во вторник, 15 сентября, о деньгах. Кредитных, электронных и даже “украденных”.

Ипотека может стать дешевле. Нацбанк предлагает правительству ввести частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке. Как отмечают в НБУ, для большей части заемщиков, в частности для молодых семей без долгой положительной кредитной истории, кредиты по ставке в 10% все еще не всегда доступны, хотя они уже есть на рынке. Поэтому можно применять частичную компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам или частичное покрытие государством кредитных рисков банков.

Законопроект против таких, как B2B Jewelry и банк “Аркада”. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид. В качестве примера мошеннических действий приводят проект B2B Jewelry и банк “Аркада”. Как отмечается, комиссия мониторит и фиксирует весьма существенное количество таких схем в стране, и потери граждан достигают сотен миллионов, а иногда миллиардов гривен.

Белорусы уносят деньги с банков. На фоне массовых протестов в августе 2020 года белорусы забрали из банков более 1 млрд долларов. Резиденты конвертируют свои сбережения в иностранную валюту и выводят часть средств из банковской системы, что обусловило обесценивание белорусского рубля почти на 20% с начала года.

Новые правила использования э-денег. Сегодня вступили в силу изменения Нацбанка относительно использования электронных денег. Банки должны будут предпринимать меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе проводить их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов. Также установлены новые лимиты для операций с электронными деньгами.

Сотрудничество с МВФ. Что опять не так? В Минфине сообщили, что миссия МВФ приостановила визиты в Украину, чтобы изучить вопрос антикоррупционных органов, а также дела вокруг ПриватБанка и Суркисов. По прогнозу главы департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергея Николайчука, Украина может получить следующий транш от МВФ не ранее первого квартала 2021 года.

“Киевгаз” выпустил обновленную платежку. Специалисты “Киевгаза” собрали предложения и замечания потребителей, добавили больше функциональности, и уже в этом месяце клиенты получат новую платежку. Если раньше все данные располагались в платежке в горизонтальном порядке, то теперь они поделены на три блока. Подробнее о блоках и фото самой платежки.

Рада урегулировала сферу микрокредитования. Народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №1109, которым расширяется перечень кредитных договоров. Законопроект предлагает исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие Закона Украины О потребительском кредитовании: кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца; кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.

А о том, как улучшить свою кредитную историю и повысить свою привлекательность как заемщика, рассказал в новом видео на YouTube-канале Finance.ua Денис Зикеев, сооснователь компании RiskTools.

Кроме того, Finance.ua определил компании-лидеры среди МФО Украины по итогам II квартала 2020 года. Если хотите узнать, что это за компании и почему они заняли самые высокие позиции – ссылка ждет вас ниже. 👇