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НКЦБФР готовит законопроект против финансовых пирамид

НКЦБФР готовит законопроект против финансовых пирамид

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“К сожалению, в Украине из-за неэффективного законодательства, не соответствующего международным стандартам, у финансового регулятора нет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам. А именно: получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников с правоохранителями и иностранными финансовыми регуляторами, блокировать счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах и т.д.”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи с отсутствием идентификации и полномочия по ее установке НКЦБФР не может применять административные меры надлежащего реагирования относительно мошеннических действий.

В качестве примера мошеннических действий в Украине приводят проект B2B Jewelry и банк “Аркада”.

“Мошенничество и нецелевое использование средств было и остается основной проблемой современности для рынка нашей страны. Комиссия мониторит и фиксирует весьма существенное количество таких схем в стране, и потери граждан достигают сотен миллионов, а иногда миллиардов гривен”, – отметил Тимур Хромаев, председатель НКЦБФР.

Что готовят в НКЦБФР:

  • в настоящее время готовится законопроект, который полностью изменит статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов;
  • меры, которые найдут отражение в законопроекте, разработаны в соответствии с принципами международной организации IOSCO (The International Organization of Securities Commissions);
  • именно полномочия по выявлению финансовых пирамид должны стать залогом своевременной защиты инвесторов в любые инструменты на финансовом рынке;
  • в законопроекте должны быть заложены новые возможности регулятора по сотрудничеству с правоохранительными органами, замораживание денег и активов, доступ и обмен информацией с иностранными регуляторами с целью использования их возможностей по возврату денег из других юрисдикций.

Справка Finance.ua:

  • Прокуратура Киева сообщила о подозрении президенту банка “Аркада”. Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн гривен.
  • 27 августа Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

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По материалам Finance.UA
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