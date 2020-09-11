НКЦБФР готовит законопроект против финансовых пирамид

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала подготовку законопроекта, который должен усложнить деятельность финансовых пирамид.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“К сожалению, в Украине из-за неэффективного законодательства, не соответствующего международным стандартам, у финансового регулятора нет действенных механизмов предотвращения мошенничества на финансовом рынке и возможности возвращать деньги украинцам. А именно: получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников с правоохранителями и иностранными финансовыми регуляторами, блокировать счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах и т.д.”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с отсутствием идентификации и полномочия по ее установке НКЦБФР не может применять административные меры надлежащего реагирования относительно мошеннических действий.
В качестве примера мошеннических действий в Украине приводят проект B2B Jewelry и банк “Аркада”.
“Мошенничество и нецелевое использование средств было и остается основной проблемой современности для рынка нашей страны. Комиссия мониторит и фиксирует весьма существенное количество таких схем в стране, и потери граждан достигают сотен миллионов, а иногда миллиардов гривен”, – отметил Тимур Хромаев, председатель НКЦБФР.
Что готовят в НКЦБФР:
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