Сегодня вступают в силу новые правила использования электронных денег

Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

“Теперь использование электронных денег будет прозрачным, а пользователи электронных денег – информированными и защищенными”, – пояснил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Нацбанк рассказал о главных изменениях с 15 сентября 2020 года.

Необходимость идентификации пользователей электронных денег:

банки должны будут предпринимать меры по надлежащей проверке пользователей электронных денег, в том числе проводить их идентификацию и верификацию, как и при открытии счетов;

переводы с использованием электронных денег должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе;

существующих клиентов, у которых уже были открытые электронные кошельки по состоянию на 28 апреля 2020 года, банки должны будут идентифицировать и верифицировать в ходе планового обновления или уточнения информации.

Установление новых лимитов для операций с электронными деньгами:

для идентифицированных и верифицированных в полном объеме пользователей электронных кошельков Национальный банк отменяет ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут производиться расчеты и переводы;

на пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 000 грн; на непополняемом – 5000 грн.

Усиление требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов:

по-прежнему эмитентом электронных денег в Украине может быть только банк. В то же время небанковские финансовые учреждения и другие коммерческие компании могут быть агентами и предоставлять услуги по распространению электронных денег, по пополнению электронных кошельков и проведения расчетов;

чтобы минимизировать риски неправомерного использования электронных денег, регулятор ужесточил требования по контролю за деятельностью коммерческих агентов. В частности, отныне такие агенты:

обязаны открывать у банка-эмитента отдельный текущий счет для ведения агентской деятельности;

должны использовать наличность, полученную у клиента, исключительно для внесения на отдельный текущий счет и не могут пользоваться ею в других целях;

должны подтверждать каждую операцию по приему наличных кассовым документом;

не смогут передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физическим лицам.

Повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег:

банк-эмитент обязан перед заключением договора с пользователем информировать его о создании электронного кошелька и получить его согласие;

банк-эмитент не может предоставлять кредит из средств, полученных в качестве предоплаты за выпущенные электронные деньги;

должен предоставить пользователю информацию о наименовании и местонахождении эмитента и оператора, условиях и порядке создания/использования электронного кошелька, порядке, способах проведения переводов между пользователями – физическими лицами и оплаты за товары электронными деньгами, о сумме и порядке уплаты комиссионного вознаграждения пользователем, и прочую информацию;

не может привлекать коммерческих агентов для выпуска электронных денег.

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