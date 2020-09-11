Сегодня вступают в силу новые правила использования электронных денег

Национальный банк Украины осовременил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
“Теперь использование электронных денег будет прозрачным, а пользователи электронных денег – информированными и защищенными”, – пояснил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.
Нацбанк рассказал о главных изменениях с 15 сентября 2020 года.
Необходимость идентификации пользователей электронных денег:
Установление новых лимитов для операций с электронными деньгами:
Усиление требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов:
Повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег:
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