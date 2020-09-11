"Киевгаз" выпустил обновленную платежку (фото)

Специалисты “Киевгаза” собрали предложения и замечания потребителей, добавили больше функциональности, и уже в этом месяце клиенты получат новую платежку.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
Чем она отличается от предыдущей: В первую очередь, порядком расположения информации и ее структурированностью. Если раньше все данные располагались в ней в горизонтальном порядке, то теперь они поделены на три блока:
Читайте также: Более трети потребителей хотят получать газ и э/э от одного поставщика – исследование
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2198 20
Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в УкраинуПозавчера, 23:53 - 1636 10
Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19Вчера, 16:43 - 521 4
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3145 3
Volkswagen представил новый Golf с кузовом универсал и внедорожную версию (фото)Позавчера, 22:07 - 5022 2
Швеция может стать первой страной без наличныхВчера, 13:29 - 3858 2
ТОП-10 самых богатых украинцевВчера, 17:00 - 3145 3
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина: полный список ограниченийВчера, 11:15 - 2198 20
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 11:01 - 1989 1
Finance.ua определил топ-3 лучших МФО УкраиныВчера, 13:02 - 1636
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)Вчера, 10:20 - 584 1
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 408
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 422
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 550 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 908