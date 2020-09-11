"Киевгаз" выпустил обновленную платежку (фото)

Специалисты “Киевгаза” собрали предложения и замечания потребителей, добавили больше функциональности, и уже в этом месяце клиенты получат новую платежку.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

Чем она отличается от предыдущей: В первую очередь, порядком расположения информации и ее структурированностью. Если раньше все данные располагались в ней в горизонтальном порядке, то теперь они поделены на три блока:

в первом блоке содержится информация с данными потребителя;

в столбике посередине расположены все начисления, показания и прочая финансовая информация;

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в правой стороне платежки находятся банковские реквизиты и кьюар-код для быстрой оплаты;

внизу – полезные ссылки и телефоны контактцентра.

Справка Finance.ua:

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