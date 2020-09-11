В Минфине рассказали, что интересует МВФ

Миссия МВФ приостановила визиты в Украину, чтобы изучить вопрос антикоррупционных органов, а также дела вокруг ПриватБанка и Суркисов.
Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Экономической правде во вторник, 15 сентября.
“Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине”, – пояснил Марченко.
Министр добавил, что 8 сентября общался с представителями МВФ, обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.
Также Марченко перечислил приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.
“Вопросы, которые их (МВФ – ред.) интересуют, в порядке приоритетности. №1 – ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. №2 – ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 – зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 – САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду”, – подытожил Марченко.
Напомним, что ранее МВФ выдвинул требование Украине. Дальнейшую поддержку Украины в Международном валютном фонде поставили в зависимость от работы антикоррупционных органов.
Затем в Украине ответили на требование МВФ. Генпрокурор уверена, что у МВФ нет повода беспокоиться о независимости антикоррупционных органов Украины.
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