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Нардепы поддержали урегулирование законодательства относительно микрокредитных договоров

Нардепы поддержали урегулирование законодательства относительно микрокредитных договоров

Народные депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №1109, которым расширяется перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины “О потребительском кредитовании”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины.

“Поскольку микрокредитование – это легальный бизнес, который обеспечивает занятость людей, уплату налогов и является доступным и приемлемым источником финансирования для большого количества добросовестных заемщиков, усматривается необходимым сохранить стимулы заниматься этой деятельностью с одновременным обеспечением максимальной прозрачности информации для потребителей услуг”, – говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагают *исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие Закона Украины О потребительском кредитовании

  • кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;
  • кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.

Что еще предлагают изменить:

  • установить, что на кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, не распространяются нормы о необходимости предоставления кредитодателем потребителю до заключения договора паспорта потребительского кредита и относительно очередности погашения требований по договору о потребительском кредите;
  • также предлагают ограничить общую сумму платежей, подлежащих уплате потребителем, если он не выполнит обязательства по договору о займе, общий размер которого не превышает одну минималку. Ограничение составит двойную сумму, полученную потребителем по такому договору;
  • установить, что согласие потребителя на передачу информации относительно этого кредита хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй, является обязательным условием предоставления кредита;
  • обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам (включая переуступку прав требования), в порядке, определенном Законом Украины “Об организации формирования и обращения кредитных историй”, хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в Единый реестр бюро кредитных историй;
  • сократить срок внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений с семи до трех рабочих дней.

Справка Finance.ua:

  • Заместитель председателя правления НБУ Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компании.
  • Чаще всего украинцы берут микрокредиты на лечение, непредвиденные ситуации (например, поломка авто), семейные события (свадьба, рождение ребенка), отпуск, подарки, покупку техники, мелких товаров быта.
По материалам Finance.UA
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