Нардепы поддержали урегулирование законодательства относительно микрокредитных договоров

Народные депутаты Верховной Рады поддержали во втором чтении с технико-юридическими правками законопроект №1109, которым расширяется перечень кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины “О потребительском кредитовании”.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины.
“Поскольку микрокредитование – это легальный бизнес, который обеспечивает занятость людей, уплату налогов и является доступным и приемлемым источником финансирования для большого количества добросовестных заемщиков, усматривается необходимым сохранить стимулы заниматься этой деятельностью с одновременным обеспечением максимальной прозрачности информации для потребителей услуг”, – говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагают *исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие Закона Украины О потребительском кредитовании
Что еще предлагают изменить:
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