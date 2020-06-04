День финансов, 9 июня: переобучение водителей, Приватные "Деньги на кассе", украинцам по душе "удаленка"

9 июня. После трех официальных выходных вторник встретил такими новостями:

Приватные “Деньги на кассе”. ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы. Воспользоваться сервисом могут держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) разных платежных систем. Вот, как это работает

Системных на переобучение. МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД. Системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД. Пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

В продолжение темы. 🏎️ На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция, в которой просят ввести новые ограничения скорости для езды по городу.

Украинцы привыкли работать удаленно. Более трети украинцев во время карантина по коронавирусу оценили преимущества удаленной работы и хотели бы работать так и в дальнейшем. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса grc.ua. Почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации. О желании иметь страховку заявили 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников.

“Там все хорошо”. Или почему не проверяли сказки “прожорливых мышат”. Ранее у полиции не было оснований проверять наличие в Госрезерве 150 тысяч тонн зерна, недостачу которого обнаружил аудит, так как предыдущие проверки показывали, что в системе все хорошо. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол. С его слов, следствие по этому делу располагает рядом конкретных, вопиющих фактов. Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это длилось годами.

Тарифы на тепло могут снизить, но… Снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020/2021 гг. возможно, но при сохранении цены природного газа на уровне средней цены прошлого отопительного сезона, которая составила 4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м. В “Нафтогазе”, между прочим, рассказали, как можно менять поставщика газа.

#трохиреклами 🔊 Alarm, alarm! Уже завтра (10 июня в 12:00) состоится долгожданный вебинар по теме “Как зарабатывать на онлайн-МФО.” На нем каждый желающий может узнать: нюансы перед заключением договора, соотношение рисков и дохода для вкладчика, условия для сотрудничества с международным сервисом Mintos.