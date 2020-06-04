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ПриватБанк запустил сервис «Деньги на кассе»

ПриватБанк запустил сервис «Деньги на кассе»

ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба банка.

Кто может воспользоваться. Держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной) разных платежных систем.

Что для этого нужно. Чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличности на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

«Покупка с выдачей наличных – это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы, – сказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов. – Если вы расплачиваетесь в торговой сети картой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат и стоять в очередях».

На сегодня получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65 000 украинских торговых точек, подключенных к сервису “Деньги на кассе”. В дальнейшем новый сервис будет охватывать широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт разных банков во всех торговых точках Украины.

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По материалам Finance.UA
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