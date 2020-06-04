В столице предложили ввести новые ограничения скорости

На сайте Киевсовета зарегистрирована петиция, в которой просят ввести новые ограничения скорости для езды по городу.

В мэрию обратились с инициативой установить ограничение скорости движения на мостах 80 км/ч.

Что предлагают. Установить новые ограничения скорости движения на мостах, кроме моста Патона, в летнее, осеннее и весеннее время.

По словам автора петиции, чтобы добраться с одного берега на другой со скоростью, не превышающей 50 км/ч, требуется много времени, а увеличение скоростного лимита не приведет к ухудшению безопасности движения.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД . За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.