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В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

“Если водитель нарушал правила несколько раз – ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения”, – завил Мартыненко.

Системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД. Пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

Напомним, камеры установленные в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Как узнать о факте фиксации нарушения:

  • с помощью СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД; на официальных веб-сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;
  • от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;
  • от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.
  • Сейчас, в соответствии с ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/час, а на некоторых дорогах разрешено передвигаться со скоростью до 80 км/час в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/час владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/час — штраф в 510 грн.
  • Владельцам автомобилей предоставляют возможность оспорить штраф, подав заявку на сайте court.gov.ua, нажав на кнопку «Официальный электронный адрес». Для этого необходимо будет иметь электронный ключ и некоторые юридические знания.

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По материалам Finance.UA
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