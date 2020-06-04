В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

“Если водитель нарушал правила несколько раз – ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения”, – завил Мартыненко.

Системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД. Пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

Напомним, камеры установленные в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

Как узнать о факте фиксации нарушения:

с помощью СМС -сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД ; на официальных веб-сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Справка Finance.ua:

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД . За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.

Сейчас, в соответствии с ПДД , действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/час, а на некоторых дорогах разрешено передвигаться со скоростью до 80 км/час в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/час владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/час — штраф в 510 грн.