В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДД

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МВД рассматривает возможность отправки на переобучение водителей, неоднократно нарушивших ПДД.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
“Если водитель нарушал правила несколько раз – ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли он управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения”, – завил Мартыненко.
Системные дорожные нарушители после переобучения должны будут сдать экзамены по ПДД. Пока это только идея, но она будет воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.
Напомним, камеры установленные в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
Как узнать о факте фиксации нарушения:
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