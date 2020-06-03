Не попасть в кадр или оспорить: детали системы автофиксации нарушений ПДД

С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД. За первые минуты в столице было зафиксировано более двухсот случаев превышения скорости.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, в Киеве за восемь минут работы штрафы выписаны 262 водителям, которые превысили скорость. Допустимая скорость, на которую настроены 45 функционирующих камер, составляет 103 км/час.

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В приложении «Штрафы» ранее уже сообщали, что если автомобиль был передан другому лицу в управление, то необходимо это указать в своем кабинете в приложении или на сайте.

Сейчас, в соответствии с ПДД, действует ограничение скорости в населенном пункте 50 км/час, а на некоторых дорогах разрешено передвигаться со скоростью до 80 км/час в теплое время года. При превышении лимита более, чем на 20 км/час владелец ТС будет оплачивать штраф в размере 255 грн. При превышении более, чем на 50 км/час — штраф в 510 грн.

Причем, несмотря на все обещания, скидка 50% на оплату штрафа в течении 10 дней не работает, зато функционирует удваивание суммы при неоплаченном штрафе после 30 дней неуплаты, а также работает механизм принудительного взыскания.

Заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев сообщил на своей странице в Facebook, что водителям стоит понимать, какая камера является фиксирующей, а какая просто наблюдает.

Более того, владельцам автомобилей предоставляют возможность оспорить штраф, подав заявку на сайте court.gov.ua, нажав на кнопку «Официальный электронный адрес». Для этого необходимо будет иметь электронный ключ и некоторые юридические знания.