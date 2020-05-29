С 1 июня заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД: детали

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает МВД.

Где установлены. Камеры установленные в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ – за счет местных бюджетов. Места установки камер будут соглашаться с Департаментом патрульной полиции.

Что будет фиксироваться. Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД – проезд на запрещенный сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

Какое нарушение будет фиксироваться. На сегодня будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Что является фактом нарушения. Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ГСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).

Какой размер штрафа. 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Кого могут привлечь к ответственности:

лицо, за которым зарегистрировано ТС, или надлежащего пользователя, указанного собственником в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе «Электронный кабинет водителя»);

руководителя юридического лица или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, ввезшее авто на территорию Украины (гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).

Как полиция установит данные правонарушителя. Персональные данные правонарушителя полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля «Гарт-1»).

Как узнать о факте фиксации нарушения:

с помощью СМС -сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД ;

на официальных веб-сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы –иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Справка Finance.ua:

В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей. В новом законе о техосмотре обещают забрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей. Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.

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