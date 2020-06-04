В Минрегионе рассказали, при каком условии тарифы на тепло снизятся

Снижение тарифов на отопление в отопительном сезоне 2020/2021 гг возможно при сохранении цены природного газа на уровне средней цены прошлого отопительного сезона, которая составила 4 048,5 гривен за 1 тыс. куб. м.

Об этом сказано в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

“Тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, снижение тарифов на коммунальные услуги можно рассматривать лишь при условии сохранения значения основных составляющих этих тарифов:

стоимости природного газа (в тарифах на услуги по теплоснабжению расходы на природный газ занимают около 80%);

стоимости электрической энергии (в тарифах на услуги по водоснабжению и водоотведению расходы на электроэнергию занимают 30%).

В случае, если цена природного газа в отопительном сезоне 2020/2021 гг. будет на уровне средней цены (4048,5 грн/тыс.м3), которая действовала в прошлом периоде, то *появится возможность снизить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды.

В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена газа колебалась от 2897,0 грн/тыс.куб.м. (в апреле 2020 года) до 4899,0 грн/тыс. куб.м. (в ноябре 2019 года).

Справка Finance.ua:

В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают реструктуризировать задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о задолженности, которая возникла по состоянию на 1 мая этого года.

В конце мая 2020 года потребление электроэнергии в Украине немного увеличилось. Этому способствовали новые этапы ослабления карантина в большинстве областей Украины и запуск метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре.

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