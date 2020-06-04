19% украинцев не смогли привыкнуть к надомной работе — опрос

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Более трети украинцев во время карантина по коронавирусу оценили преимущества удаленной работы и хотели бы работать так и в дальнейшем.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua
Хотят работать (дома или в офисе):
“То, что гибкий график работы видится оптимальным или желательным в нынешних условиях, отметили респонденты, отвечая на вопрос о том, какие именно дополнительные шаги должны сейчас осуществить работодатели. Такой вариант выбрали 62% опрошенных”, — говорится в сообщении.
Почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации.
43% опрошенных считают, что в компаниях должны быть усилены санитарно-гигиенические нормы, а 38% — что работодатели должны обеспечить корпоративный трансфер, помогая сотрудникам избегать скоплений людей.
Страховка. О желании иметь страховку заявили 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников. Лишь 2% опрошенных полагают, что никаких дополнительных шагов работодатели осуществлять не должны.
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