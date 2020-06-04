19% украинцев не смогли привыкнуть к надомной работе — опрос

Более трети украинцев во время карантина по коронавирусу оценили преимущества удаленной работы и хотели бы работать так и в дальнейшем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua

Хотят работать (дома или в офисе):

37% респондентов хотели бы продолжать работать из дома,

почти каждый пятый 21% опрошенный считает: опасность вируса еще не прошла, поэтому отменять удаленный формат еще рано.

19% участников опроса наоборот не смогли привыкнуть к надомной работе и хотят скорее вернуться в офисы.

15% опрошенных декларируют готовность к такому возвращению, однако при условии, если работодатель осуществит дополнительные шаги для защиты здоровья сотрудников.

В варианте “Другое” (9% всех ответов) чаще всего фигурируют пожелания иметь гибкий график и миксовать надомную и офисную работу.

“То, что гибкий график работы видится оптимальным или желательным в нынешних условиях, отметили респонденты, отвечая на вопрос о том, какие именно дополнительные шаги должны сейчас осуществить работодатели. Такой вариант выбрали 62% опрошенных”, — говорится в сообщении.

Почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации.

43% опрошенных считают, что в компаниях должны быть усилены санитарно-гигиенические нормы, а 38% — что работодатели должны обеспечить корпоративный трансфер, помогая сотрудникам избегать скоплений людей.

Страховка. О желании иметь страховку заявили 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников. Лишь 2% опрошенных полагают, что никаких дополнительных шагов работодатели осуществлять не должны.

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