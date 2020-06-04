0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

19% украинцев не смогли привыкнуть к надомной работе — опрос

19% украинцев не смогли привыкнуть к надомной работе — опрос

Более трети украинцев во время карантина по коронавирусу оценили преимущества удаленной работы и хотели бы работать так и в дальнейшем.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного кадровым порталом grc.ua

Хотят работать (дома или в офисе):

  • 37% респондентов хотели бы продолжать работать из дома,
  • почти каждый пятый 21% опрошенный считает: опасность вируса еще не прошла, поэтому отменять удаленный формат еще рано.
  • 19% участников опроса наоборот не смогли привыкнуть к надомной работе и хотят скорее вернуться в офисы.
  • 15% опрошенных декларируют готовность к такому возвращению, однако при условии, если работодатель осуществит дополнительные шаги для защиты здоровья сотрудников.
  • В варианте “Другое” (9% всех ответов) чаще всего фигурируют пожелания иметь гибкий график и миксовать надомную и офисную работу.

“То, что гибкий график работы видится оптимальным или желательным в нынешних условиях, отметили респонденты, отвечая на вопрос о том, какие именно дополнительные шаги должны сейчас осуществить работодатели. Такой вариант выбрали 62% опрошенных”, — говорится в сообщении.

Почти половина респондентов (48%) считают, что, несмотря на ослабление карантина, работодатели должны предоставить возможность работать удаленно до окончательной стабилизации ситуации.

43% опрошенных считают, что в компаниях должны быть усилены санитарно-гигиенические нормы, а 38% — что работодатели должны обеспечить корпоративный трансфер, помогая сотрудникам избегать скоплений людей.

Страховка. О желании иметь страховку заявили 36% респондентов, еще почти каждый пятый (21%) считает, что бизнес должен выделять дополнительный бюджет на оздоровление сотрудников. Лишь 2% опрошенных полагают, что никаких дополнительных шагов работодатели осуществлять не должны.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Получить деньги до зарплаты

По материалам Диорит
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.