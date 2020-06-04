Хищение 150 тысяч тонн зерна: в МВД объяснили, почему раньше не проверяли Госрезерв

Ранее у полиции не было оснований проверять наличие в Госрезерве 150 тысяч тонн зерна, недостачу которого обнаружил аудит, так как предыдущие проверки показывали, что в системе все хорошо.

Об этом в комментарии Укринформу заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.

«Сейчас началась государственная аудиторская проверка предприятий Госрезерва. Как она будет проходить, не знаю. Поскольку сегодняшнего дня в ходе внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. И даже если кто-то обвиняет полицию, что, мол, полиция должна была контролировать эту ситуацию, то это не так. Как ее контролировать, если согласно документам, должно быть основание и причина открытия определенных дел. А когда отчеты аудиторских проверок государственного предприятия показывают, что подобных оснований нет, то о каком расследовании могла идти речь?», – говорит Апостол.

Также советник министра внутренних дел сообщил, что в ближайший вторник он должен встретиться со следователем. «Лично я на этом не остановлюсь. По мере своих полномочий, с разрешения следователя, я буду предавать огласке важную информацию, касающуюся ситуации в Госрезерве и не только там», – добавил он.

По словам Апостола, «следствие по этому делу располагает рядом конкретных, вопиющих фактов. Но на это все нужно время – перемерить, перевесить, проверить каждую цифру. Была проведена лишь часть аудита, в пяти областях. И такой результат… Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это длилось годами».

Справка Finance.ua:

На трех предприятиях Госрезерва выявлено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом – почти 20 тысяч тонн, на третьем – 112 тысяч тонн.