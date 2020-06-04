Хищение 150 тысяч тонн зерна: в МВД объяснили, почему раньше не проверяли Госрезерв

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ранее у полиции не было оснований проверять наличие в Госрезерве 150 тысяч тонн зерна, недостачу которого обнаружил аудит, так как предыдущие проверки показывали, что в системе все хорошо.
Об этом в комментарии Укринформу заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол.
«Сейчас началась государственная аудиторская проверка предприятий Госрезерва. Как она будет проходить, не знаю. Поскольку сегодняшнего дня в ходе внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. И даже если кто-то обвиняет полицию, что, мол, полиция должна была контролировать эту ситуацию, то это не так. Как ее контролировать, если согласно документам, должно быть основание и причина открытия определенных дел. А когда отчеты аудиторских проверок государственного предприятия показывают, что подобных оснований нет, то о каком расследовании могла идти речь?», – говорит Апостол.
Также советник министра внутренних дел сообщил, что в ближайший вторник он должен встретиться со следователем. «Лично я на этом не остановлюсь. По мере своих полномочий, с разрешения следователя, я буду предавать огласке важную информацию, касающуюся ситуации в Госрезерве и не только там», – добавил он.
По словам Апостола, «следствие по этому делу располагает рядом конкретных, вопиющих фактов. Но на это все нужно время – перемерить, перевесить, проверить каждую цифру. Была проведена лишь часть аудита, в пяти областях. И такой результат… Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это длилось годами».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"Вчера, 16:14 - 2714 6
Сколько зарабатывают украинские специалисты в ITВчера, 14:00 - 6888 5
Сколько денег тратят иностранные туристы в УкраинеВчера, 11:13 - 1006 2
В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДДОколо часа назад - 898 1
В Европе начался бум электрифицированных автомобилей8 ч. назад - 872 1
Сколько зарабатывают украинские специалисты в ITВчера, 14:00 - 6888 5
Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)Вчера, 12:27 - 5260 1
Изменения в Налоговом кодексе: кто должен платить налог на прибыльВчера, 15:09 - 4425
Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"Вчера, 16:14 - 2714 6
Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимостьВчера, 20:17 - 2586
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1602 8
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2060
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1714 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4304 6
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1726