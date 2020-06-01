День финансов, 5 июня: самые "бедные" нардепы, и на что пойдут деньги МВФ (надеемся, что связи между первым и вторым - нет😉)

В пятницу, 5 июня. Пока карантин ослабевает, в Минфине говорят о планах на транш, а Зеленский – о планах развивать туризм.

Новый этап послабления карантина. Сегодня в Украине очередной этап карантинных послаблений. Запустили внутреннее авиасообщение, ресторанам и кафе разрешается принимать посетителей внутри помещения. Также лицам, достигшим 60-летнего возраста, разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции.

🚫 В то же время, Киев и 7 областей не готовы послабить карантин. Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, по индикаторам сегодня не проходят по заболеваемости – Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская область и Черновцы.

В Госавиаслужбе, в свою очередь, утвердили требования к полетам во время карантина. Согласно новым требованиям, должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности, мобильная регистрация, бесконтактная посадка; все в аэропорту должны носить защитные маски. Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

А в это же время…

Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов. Президент будет предлагать МИД провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с целью туризма. По его словам, визы могут быть отменены, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китая.

СМИ подсчитали активы самых бедных депутатов. Самыми “бедными” в парламенте оказались 14 депутатов, которые в своей декларации указали, что у них нет каких-либо активов. Абсолютное большинство из них – представители партии “Слуга народа”. Самой богатой фракцией Рады оказалась “ОПЗЖ”, в которой у 44 депутатов в общем имеется 2,6 млрд гривен.

В Минфине признались, куда направят деньги МВФ. Ведомство заявляет, что полученный транш от МВФ прежде всего покроет дефицит госбюджета. Деньги пойдут на выплату пенсий, заработных плат, денежной помощи социально незащищенным категориям граждан. В Минфине напомнили, что вместе с кредитом МВФ Украина получит и 1,2 млрд евро, плюс 0,5 млрд евро от Европейской комиссии. А также кредит Всемирного Банка – примерно 1 млрд долл.

Сотрудничество с МВФ поможет снизить и цены на газ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения. По его словам, будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена – 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена.

Как будут штрафовать за нарушение ПДД “еврономера”. Владельцам автомобилей с иностранной регистрацией штрафы за превышение скорости, установленные на основе автоматической фиксации, по месту жительства не приходят. Поэтому всю информацию о штрафах хотят передавать в Государственную пограничную службу, и пока водитель не оплатит штрафы, не сможет выехать из Украины.