Сколько международных компаний прекратили деятельность в россии в 2024 году — исследование KSE — Finance.ua
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Сколько международных компаний прекратили деятельность в россии в 2024 году — исследование KSE

Фондовый рынок
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Сколько международных компаний прекратили деятельность в россии в 2024 году — исследование KSE
Сколько международных компаний прекратили деятельность в россии в 2024 году — исследование KSE
В 2024 году более 160 международных компаний окончательно прекратили свою деятельность в россии из-за ликвидации или продажи бизнеса. Среди них известные бренды: FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Hugo Boss, Danone, Siemens, ExxonMobil, IKEA, а также Inditex, владелец популярных марок Zara, Massimo Dutti, Bershka и других.
Об этом говорится в мониторинге KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции / LeaveRussia», который исследует влияние ухода иностранного бизнеса на экономику рф.

Сколько компаний вышли из рф

По состоянию на 1 января 2025 года 467 компаний завершили выход из рф с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. По оценкам KSE Institute, в 2021 году они генерировали $105 млрд дохода (32,8% всей выручки иностранных компаний) и уплатили налоги на сумму около $6 млрд (23,3% всех налогов, уплаченных иностранными компаниями до начала вторжения).

Сколько компаний продолжают работать в рф

Несмотря на это, более 2220 компаний продолжают работать в россии. Среди них: Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola и другие крупные корпорации. Их деятельность и продолжает поддерживать экономику государства-агрессора.
Еще более 1300 компаний заявили о намерении уйти, но до сих пор не завершили этот процесс. Некоторые частично продали бизнес, другие начали процедуру банкротства или столкнулись с национализацией активов, как это произошло с пивным гигантом Anheuser-Busch.

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Всего лишь 11,5% компаний завершили полный выход из россии. Около 33,5% приостановили или объявили о прекращении деятельности, в то время как 55% до сих пор остаются на российском рынке.

Справка Finance.ua:

  • за девять месяцев 2024 года иностранные банки, остающиеся в россии, заработали чистой прибыли 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы рф до 2,4%, они обеспечили 8% от общей прибыли системы;
  • десятки российских авиакомпаний могут обанкротиться в 2025 году. Причиной резкого ухудшения финансового положения стали долги по лизингу.
По материалам:
Finance.ua
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