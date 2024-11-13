Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році — Finance.ua

Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році Вчора 15:15 — Фондовий ринок

Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році

Десятки російських авіакомпаній можуть збанкрутувати у 2025 році. Причиною різкого погіршення фінансового становища стали борги за лізинг.

Російське видання « Известия » пише, що після введення санкцій у 2022 році через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну багато авіакомпаній не зможуть платити за лізинг.

Влада рф дозволила у 2025 році списати борги, але ці суми обкладаються податком на прибуток у розмірі 25%, що чинить на компанії занадто сильний фінансовий тиск. Річ у тім, що списана кредиторська заборгованість належить до «позареалізаційних доходів», а «зекономлені» гроші вважаються прибутком, який підлягає оподаткуванню.

Так, під ударом опинилися близько 30 компаній, які забезпечують 26% внутрішніх пасажирських перевезень.

Варто зазначити, що деякі російські авіакомпанії все ж змогли викупити лізингові літаки за кошти Фонду національного добробуту, але зробили це лише «Аерофлот», «Уральські авіалінії» та S7 Airlines. У першому кварталі 2024 року кількість таких літаків становила 165 із 400.

2 березня 2022 року Boeing і Airbus зупинили роботу в росії через вторгнення в Україну. Компанії відмовилися проводити техобслуговування російських бортів і відправляти запчастини.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.