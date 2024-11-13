Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році — Finance.ua
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Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році

Фондовий ринок
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Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році
Десятки авіакомпаній рф можуть збанкрутувати у 2025 році
Десятки російських авіакомпаній можуть збанкрутувати у 2025 році. Причиною різкого погіршення фінансового становища стали борги за лізинг.
Російське видання «Известия» пише, що після введення санкцій у 2022 році через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну багато авіакомпаній не зможуть платити за лізинг.
Влада рф дозволила у 2025 році списати борги, але ці суми обкладаються податком на прибуток у розмірі 25%, що чинить на компанії занадто сильний фінансовий тиск. Річ у тім, що списана кредиторська заборгованість належить до «позареалізаційних доходів», а «зекономлені» гроші вважаються прибутком, який підлягає оподаткуванню.
Так, під ударом опинилися близько 30 компаній, які забезпечують 26% внутрішніх пасажирських перевезень.
Варто зазначити, що деякі російські авіакомпанії все ж змогли викупити лізингові літаки за кошти Фонду національного добробуту, але зробили це лише «Аерофлот», «Уральські авіалінії» та S7 Airlines. У першому кварталі 2024 року кількість таких літаків становила 165 із 400.
2 березня 2022 року Boeing і Airbus зупинили роботу в росії через вторгнення в Україну. Компанії відмовилися проводити техобслуговування російських бортів і відправляти запчастини.
За матеріалами:
УНІАН
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