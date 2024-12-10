Іноземні банки збільшили прибутки в росії у січні-вересні майже на третину, до $2,3 млрд — KSE Institute — Finance.ua
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Іноземні банки збільшили прибутки в росії у січні-вересні майже на третину, до $2,3 млрд — KSE Institute

Фондовий ринок
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Іноземні банки збільшили прибутки в росії у січні-вересні майже на третину, до $2,3 млрд — KSE Institute
Іноземні банки збільшили прибутки в росії у січні-вересні майже на третину, до $2,3 млрд — KSE Institute
За дев’ять місяців року іноземні банки, які залишаються в росії, заробили чистого прибутку 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи рф до 2,4%, вони забезпечили 8% від загального прибутку системи.
Про це йдеться у моніторингу KSE Institute.
У росії загалом продовжують працювати 2223 міжнародні компанії, 1367 скорочують операції, а 452 завершили вихід.
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Серед іноземних банків найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank — 107,3 млрд руб. (близько $1,2 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи рф за дев’ять місяців цього року.
Значні доходи також показали ICBC Bank (25,5 млрд руб., або $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд руб., або $250 млн), Bank of China (9,9 млрд руб., або $110 млн) і Credit Europe Bank (12 млрд руб., або $133 млн).
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За дев’ять місяців щонайменше три великі іноземні банки призупинили діяльність або в процесі виходу з російського ринку: UniCredit, Citigroup та JPMorgan Chase. Це спричинило скорочення активів іноземних банків зі статусом «залишаються», проте їхній чистий прибуток продовжує зростати, а іноземні банки все ще прибутковіші за місцеві фінансові установи.
За даними KSE Institute, у листопаді 12 компаній ліквідували чи продали свій бізнес, а їхній сукупний дохід у 2021 році становив приблизно $1 млрд. Серед них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (як частина Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC та Carlsberg.
За матеріалами:
Forbes.ua
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