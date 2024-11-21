П’ять країн ЄС випустять спільні військові облігації для протистояння «імперським амбіціям росії» — Finance.ua

П’ять країн ЄС випустять спільні військові облігації для протистояння «імперським амбіціям росії» Сьогодні 14:37

П’ять країн ЄС випустять спільні військові облігації для протистояння «імперським амбіціям росії»

П’ять країн ЄС — Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та Польща — підтримали пропозицію про випуск спільних військових облігацій, спрямованих на підтримку оборонної промисловості блоку. Рішення було ухвалено у вівторок, 19 листопада, на зустрічі у Варшаві.

Про це повідомляє Euronews

Виступаючи на спільній пресконференції, міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що це рішення допоможе «Європі рішуче протидіяти імперським амбіціям росії».

За його словами, Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, що передбачає більш збалансований розподіл навантаження між членами НАТО.

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«Путінська росія залишиться однією з найсерйозніших загроз безпеці не тільки для Європи, а й для світового порядку. Її метою залишається постійна руйнація архітектури європейської безпеки», — наголосив Сікорський.

На зустрічі голови МЗС найбільших країн ЄС також обговорили посилення військової підтримки України, а також зміцнення зв’язків із США при новому президенті — Дональду Трампі, який неодноразово заявляв, що очікує від Європи великих зусиль для її оборони.

Рішення «п'ятірки» ЄС було ухвалено на тлі підписання владіміром путіним оновленої ядерної доктрини, з якої випливає, що напад на росію країни, яка має підтримку держави, яка володіє ядерною зброєю, розглядатиметься як їхній спільний напад.

Повідомлення про підписання путіним нової ядерної доктрини надійшло за рішенням президента США Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території росії американськими далекобійними ракетами.

Кремль попередив, що такий крок президента США Джо Байдена призведе до «радикальної зміни суті та характеру конфлікту».

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