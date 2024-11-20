За 1000 днів війни обсяг інвестицій фізосіб в державні облігації зріс у 2,8 рази — Мінфін Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

За 1000 днів війни обсяг інвестицій фізосіб в державні облігації зріс у 2,8 рази — Мінфін

З початку повномасштабної війни ОВДП стали одним з основних джерел фінансування Державного бюджету України, поступаючись лише міжнародній фінансовій підтримці.

Про це повідомляє Мінфін.

Загалом за 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск ОВДП до державного бюджету залучено 1,36 трлн грн (36,8 млрд доларів США) в еквіваленті.

За цей період інтерес громадян до держоблігацій значно зріс. Інвестиції від фізичних осіб збільшились у 2,8 рази — з 25,5 млрд грн в обігу на 24 лютого 2022 року до 72,61 млрд грн на 19 листопада 2024 року.

З початку 2014 року, за час війни росії проти України, обсяги інвестицій громадян в облігації внутрішньої державної позики зросли більш ніж у 600 разів.

Сьогодні на фізичних осіб припадає понад 4% портфеля ОВДП порівняно з 2,5% на початку повномасштабного вторгнення.

Інвестори в державні облігації відіграють важливу роль у фінансуванні пріоритетних військових видатків України. Кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони.

ОВДП залишаються найпривабливішим фінансовим інструментом на ринку із ринковою дохідністю та 100% гарантією погашення від держави. Середньозважена дохідність ОВДП за перші 10 місяців 2024 року склала 16,05%.

Водночас українські державні облігації купують не лише в Україні, а й у 25 інших країнах. З вересня 2023 року ринок ОВДП став доступним для іноземних фізичних осіб дистанційно.

Найбільша кількість іноземних роздрібних інвесторів в українські ОВДП припадає на Японію, Німеччину та США.

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