ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро — Finance.ua

ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро Сьогодні 08:32 — Світ

ЄС заплатив росії за паливо вже понад 200 млрд євро

З часу повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року доходи москви від експорту викопного палива сягнули майже 785 мільярдів євро. При цьому Європейський Союз, попри впроваджені санкції, залишається найбільшим імпортером після Китаю з витратами в понад 205 мільярдів євро на російські енергоресурси.

Про це свідчать дані Центру досліджень енергетики і чистого повітря (The Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), повідомляє Комерсант український.

За даними аналізу CREA, найбільшу частку доходів росії від експорту забезпечує нафта, яка становить 69% загальної виручки, або понад 541 мільярд євро. Газ забезпечив 20% доходів, а вугілля — 11%.

Варто сказати, що в порівнянні з довоєнним періодом, імпорт ЄС різко зменшився. Вартість поставок до Європи впала більш ніж удвічі.

Незважаючи на це, ЄС залишається ключовим ринком для росії і, відповідно, ключовим платником коштів. За час повномасштабної війни лише Китай «перекинув» росіянам більше.

Втім, фахівці відзначають, що, хоча санкції Європи знижують залежність від російського палива, москва переорієнтовує поставки на азійські ринки, що дозволяє компенсувати втрати. Однак загальний тренд свідчить про поступове зменшення доходів росії, особливо на ринках ЄС, де спостерігається стійке скорочення споживання.

Станом на початок 2022 року ЄС на 40% залежав від російського газу. У 2021 році 65% газу, який купувала Німеччина, були російськими. У третьому кварталі 2023 року лише 12% імпортованого ЄС газу були російськими.

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Поточний контракт на постачання газу до Європи через українську газотранспортну систему закінчується у грудні 2024 року. Обидві сторони дали зрозуміти, що не збираються його продовжувати.

Водночас деякі країни ЄС залишаються залежними від російського газу, до прикладу — Угорщина, Словаччина та Австрія. Контракти цих країн з Газпромом передбачають постачання газу через українську ГТС. Наприклад, Австрія підписала контракт на постачання газу до 2040 року.

Після виведення з ладу обох «Північних потоків» та зупинки української ГТС росія зможе постачати газ до Європи лише через Турецький потік.

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