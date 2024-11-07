Зимові поставки газу в Європу під загрозою: Financial Times назвало основні проблеми — Finance.ua

Зимові поставки газу в Європу під загрозою: Financial Times назвало основні проблеми Сьогодні 20:38 — Енергетика

Зимові поставки газу в Європу під загрозою: Financial Times назвало основні проблеми

Європа пережила дві зими від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, але тепер різні аналітики і трейдери припускають, що Європейський союз може з труднощами пройти наступний холодний період.

Усі складнощі полягають у тому, що європейський газовий ринок зараз надто пов’язаний з «нестабільними світовими енергетичними ринками» через відмову від російського та переходу на скраплений природний газ (СПГ), пише Financial Times

«Наразі газові сховища Європи заповнені, і зимовий газовий баланс виглядає нормально. Але всяке може трапитися. Достатньо кількох перебоїв із поставками, і все може піти шкереберть», — зазначив один із трейдерів. Повідомляється, що скраплений природний газ є глобальним товаром з обмеженими поставками, тому його часто постачають тим, «хто платить більше». Через що Європа конкурує з Азією і піднімає ціни на газ, щоб СПГ був спрямований саме до її берегів.

До приходу холодів «перетягування каната» між ЄС та Азією стає ще інтенсивнішим, йдеться в матеріалі. Однак через те, що останні зими були відносно «м'якими» через вищу температуру, це дало змогу Європі закінчити зиму з рекордними запасами газу в сховищах.

Однак зараз ринок припускає, що ця зима такою не буде. Крім того, ускладнює ситуацію і наближення закінчення терміну дії контракту на транзит газу Росії та України — 31 грудня. ЗМІ також пише, що європейським країнам імовірно знадобиться експортувати газ Україні, щоб допомогти під час цього опалювального сезону через триваючі російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

«Якщо раптом настане дуже холодна зима одночасно з втратою російських газових потоків, це буде дуже сприятливим фактором для цін на газ. І я не думаю, що будуть якісь великі альтернативні поставки по [інших] трубопроводах. Я думаю, що більшу частину цього газу доведеться замінити СПГ», — заявляє стратег з енергетики Rabobank Флоренс Шміт.

Побоювання навколо поставок СПГ викликає і ситуація на Близькому Сході, що може перерости у закриття Ормузької протоки, що поставить під загрозу 1/5 світових поставок СПГ.

«Якщо відбір газу цієї зими значно перевищить показники двох минулих років, покупцям з ЄС, можливо, доведеться підвищити свою конкурентоспроможність на ринках ЗПГ, щоб поповнити запаси у 2025 році, що потенційно призведе до зростання оптових цін на газ», — попереджає енергетичний наглядовий орган ЄС Acer.

УНІАН За матеріалами:

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