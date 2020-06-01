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Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин

Киев и еще семь областей не готовы ослабить карантин

Киев и еще пять областей не проходят по показателям заболеваемости к очередному смягчению карантина. Донецкая и Луганская область не проходит по числу тестирований на коронавирус.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Олег Ляшко.

Он напомнил, что с сегодняшнего дня ресторанам и кафе разрешается принимать посетителей не только на летних площадках, но и внутри помещения.

“В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости – Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская область и Черновцы. И по тестированию не проходит Донецк, Луганск почти проходит”, – сообщил Ляшко.

По его словам, комиссии ТЭБиЧС в указанных регионах должны запретить ресторанам смягчать ограничения, поскольку не были достигнуты соответствующие эпидемические критерии.

“В случае, если эти заведения будут открываться – это будет нарушение постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины”, – отметил Ляшко.

С сегодняшнего дня в Украине начался очередной этап ослабления карантина, в частности, разрешается работа залов заведений общественного питания с некоторыми ограничениями.

В то же время сообщалось, что столица Украины не сможет смягчить карантин, поскольку в течение недели фиксировалось резкое увеличение больных COVID-19.

По материалам РБК-Украина
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