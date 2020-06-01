Нет никаких активов: названы "самые бедные" нардепы

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Самыми “бедными” в парламенте оказались 14 депутатов, которые в своей декларации указали, что у них нет каких-либо активов. Абсолютное большинство из них – представители партии “Слуга народа”.
Об этом говорится в материале РБК-Украина “Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях”.
Таким образом, наименьшие капиталы в своей декларации указали нардепы “СН”. В частности, Юлия Овчинникова – 55 тысяч гривен, Сергей Колебошин – 75 тысяч гривен, Михаил Ананченко и Марина Никитина – по 100 тысяч гривен. Также в пятерку “бедных” депутатов попала участница АТО, военный медик Яна Зинкевич из “Европейской солидарности”, у которой задекларировано 70,5 тысяч гривен.
Самой богатой фракцией Рады оказалась “ОПЗЖ”, в которой у 44 депутатов в общем имеется 2,6 млрд гривен. Следующей в списке идет “ЕС” – 2 млрд гривен, “СН” – 1,9 млрд гривен, “Батькивщина” – почти 1 млрд гривен. Самыми “бедными” фракциями стали “За будущее” – 835 млн гривен и “Голос” – 219 млн гривен.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – самый состоятельный среди всех членов Кабинета министров.
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