Без очередей и с мобильной регистрацией: в Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

Уже с 5 июня в Украине будет восстановлено внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы. В Государственной авиаслужбе назвали требования для полетов во время карантина.

Об этом сообщает Украэрорух на странице в FACEBOOK.

“Государственная авиационная служба издала решение по безопасности полетов по эксплуатационным мерам противодействия распространению инфекции коронавируса”, – говорится в сообщении.

Авиационная служба установила следующие требования:

доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборка;

в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;

должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности, мобильная регистрация, бесконтактная посадка;

все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках;

рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

Кроме того, для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” анонсировала первый внутренний рейс после карантина. Он состоится в Одессу.

В Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.

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