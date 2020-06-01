0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Без очередей и с мобильной регистрацией: в Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

Без очередей и с мобильной регистрацией: в Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

Уже с 5 июня в Украине будет восстановлено внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы. В Государственной авиаслужбе назвали требования для полетов во время карантина.

Об этом сообщает Украэрорух на странице в FACEBOOK.

“Государственная авиационная служба издала решение по безопасности полетов по эксплуатационным мерам противодействия распространению инфекции коронавируса”, – говорится в сообщении.

Авиационная служба установила следующие требования:

  • доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;
  • должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборка;
  • в местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей;
  • должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности, мобильная регистрация, бесконтактная посадка;

Кредитные карты для путешествий

  • все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках;
  • рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал.

Кроме того, для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” анонсировала первый внутренний рейс после карантина. Он состоится в Одессу.
  • В Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.