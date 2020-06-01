Без очередей и с мобильной регистрацией: в Госавиаслужбе утвердили требования к полетам во время карантина

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Уже с 5 июня в Украине будет восстановлено внутреннее авиасообщение, а с 15 июня планируют разрешить международные рейсы. В Государственной авиаслужбе назвали требования для полетов во время карантина.
Об этом сообщает Украэрорух на странице в FACEBOOK.
“Государственная авиационная служба издала решение по безопасности полетов по эксплуатационным мерам противодействия распространению инфекции коронавируса”, – говорится в сообщении.
Авиационная служба установила следующие требования:
Кроме того, для доставки пассажиров к самолетам Госавиаслужба советует эксплуатантам увеличить количество автобусов.
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