В течение 2024 года наблюдалась определенная стабилизация миграционных процессов — Минэкономики Сегодня 16:15 — Личные финансы

В течение 2024 года наблюдалась определенная стабилизация миграционных процессов — Минэкономики

В 2024 году наблюдалась определенная стабилизация миграционных процессов.

Об этом свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины.

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 16.12.2024 было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины (6,254 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы) — незначительный отток из Украины по сравнению с состоянием на 31.12.2023 (около 0,4 млн людей).

Инфографика: Минэкономики

На основе опроса Агентства ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и декабрем 2024 года (3416 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 78% женщин, средний возраст респондентов — 44 года) была получена следующая информация о мигрантах:

в возрасте 18−59 лет — 36% женщин, 17% мужчин;

наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (31% и 14% соответственно);

до выезда из Украины — 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания — 44%;

до выезда из Украины — 5% безработных, безработные в стране пребывания — 15%.

Инфографика: Минэкономики

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил , что помимо безопасности и восстановления страны после войны, для возвращения беженцев важными факторами являются возможности трудоустройства и уровень зарплат в Украине. Он отметил, что для возвращения беженцев зарплаты в Украине должны быть на уровне хотя бы 70% того, что они зарабатывают в ЕС.

В странах ЕС находится около 4,2 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Больше всего людей со статусом временной защиты приняла Германия (1 129 335 человек, что составляет 26,9% от общего количества). Следом идут Польша (979 835 человек, 23,3%) и Чехия (378 480 человек, 9%). Что изменится для них в 2025 году — читайте здесь

Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев подчеркнул , что украинцев из-за границы не будут возвращать на родину с использованием принудительных мер, возвращение будет исключительно добровольным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.