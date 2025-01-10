В течение 2024 года наблюдалась определенная стабилизация миграционных процессов — Минэкономики
В 2024 году наблюдалась определенная стабилизация миграционных процессов.
Об этом свидетельствует Мониторинг основных событий в экономике Украины.
По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 16.12.2024 было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины (6,254 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,56 млн беженцев за пределами Европы) — незначительный отток из Украины по сравнению с состоянием на 31.12.2023 (около 0,4 млн людей).
На основе опроса Агентства ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и декабрем 2024 года (3416 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 78% женщин, средний возраст респондентов — 44 года) была получена следующая информация о мигрантах:
- в возрасте 18−59 лет — 36% женщин, 17% мужчин;
- наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (31% и 14% соответственно);
- до выезда из Украины — 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания — 44%;
- до выезда из Украины — 5% безработных, безработные в стране пребывания — 15%.
Напомним, ранее старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил, что помимо безопасности и восстановления страны после войны, для возвращения беженцев важными факторами являются возможности трудоустройства и уровень зарплат в Украине. Он отметил, что для возвращения беженцев зарплаты в Украине должны быть на уровне хотя бы 70% того, что они зарабатывают в ЕС.
В странах ЕС находится около 4,2 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Больше всего людей со статусом временной защиты приняла Германия (1 129 335 человек, что составляет 26,9% от общего количества). Следом идут Польша (979 835 человек, 23,3%) и Чехия (378 480 человек, 9%). Что изменится для них в 2025 году — читайте здесь.
Вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев подчеркнул, что украинцев из-за границы не будут возвращать на родину с использованием принудительных мер, возвращение будет исключительно добровольным.
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