Украинские банки за год сократили более 100 отделений — Finance.ua

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Украинские банки за год сократили более 100 отделений

Фондовый рынок
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Украинские банки за год сократили более 100 отделений
Украинские банки за год сократили более 100 отделений
По состоянию на 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 5011 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 127.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Кроме того, 886 отделений банков находятся в статусе «временно приостановленных».
Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке — 1150. Кроме того, работа 625 отделений банка временно остановлена.
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Государственный ПриватБанк находится на втором месте — 1 107 отделений. Еще 68 временно приостановлены.
Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (325), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По состоянию на 1 января в Украине было 62 банка.
Однако в декабре в Украине «Коминвестбанк» был признан неплатежеспособным. По состоянию на 1 января прошлого года у банка было 39 отделений. НБУ учитывает в статистике 29 отделений этого банка.
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Кроме того, банк «Альпари» сдал лицензию. У него не было отделений.
Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2029 года их количество упало более чем в четыре раза.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
По материалам:
РБК-Україна
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