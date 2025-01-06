НБУ назвал количество вкладов на сумму более 600 тыс. грн в банках Украины — Finance.ua
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НБУ назвал количество вкладов на сумму более 600 тыс. грн в банках Украины

Кредит&Депозит
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НБУ назвал количество вкладов на сумму более 600 тыс. грн в банках Украины
НБУ назвал количество вкладов на сумму более 600 тыс. грн в банках Украины
По состоянию на 1 декабря 2024 года в 62 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 69,5 млн вкладов на сумму 1 трлн 347 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФЛП распределяются таким образом:
  • до 10 гривен — 28,5 млн на сумму 27,7 млн ​​гривен,
  • от 10 гривен до 200 тысяч гривен — 39,7 млн ​​на сумму 398,0 млрд гривен,
  • от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен — 651 тысяча на сумму 179,6 млрд гривен,
  • от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен — 240,0 тысяч на сумму 116 млрд гривен,
  • свыше 600 тысяч гривен — 355,4 тысяч на сумму 653,4 млрд гривен.

Гарантированная сумма вкладов

Напомним, весной 2022 года в Украине был принят закон о гарантиях для физлиц и ФЛП всей суммы вкладов во время войны.
Через три месяца после окончания военного положения гарантированная сумма депозитов составит 600 тысяч гривен.
При этом большая часть украинцев размещена в государственных банках. По состоянию на 1 декабря рейтинг возглавляет ПриватБанк.
В государственном ПриватБанке было 24 млн вкладчиков, которые хранили 507 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 13 млн вкладчиков, сумма — 208,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк — 9 млн вкладчиков, сумма — 100,4 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • Прогнозируется, что условия для снижения учетной ставки и ставки по 3-месячным вкладам отсутствуют. Это значит, что доходность украинцев, вложивших средства на гривневые депозиты, почти не изменится.
  • По прогнозу директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, в первом квартале 2025 года средние ставки по гривневым вкладам будут следующими.
     — Ультракороткие вклады со сроком размещения от 3 месяцев до 6 месяцев — 9,5% годовых,
     — вклады на срок от 9 месяцев до 1 года — 11% годовых,
     — Вклады от 1 года до 2,5 лет — 13% годовых.
По материалам:
РБК-Україна
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