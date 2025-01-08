Рейтинг самых прибыльных банков Украины — Finance.ua

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Рейтинг самых прибыльных банков Украины

Фондовый рынок
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Рейтинг самых прибыльных банков Украины
Рейтинг самых прибыльных банков Украины
Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2024 года получили 131,085 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 0,4% больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 56,314 млрд гривен.
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (12,861 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 6,952 млрд гривен.
Далее следуют государственный Укрэксимбанк — 6,029 млрд гривен и банк иностранной банковской группы Креди Агриколь Банк — 5,925 млрд гривен.
Рейтинг самых прибыльных банков Украины
По данным НБУ, 51 из 62 банков получили прибыль на сумму 131,473 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 388 млн гривен.

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Напомним, по данным Опендатабот, более 44,5 млрд грн налога на прибыль должны уплатить 62 украинских банка за неполный 2024 год. Это уже в 1,7 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
Экономист и бывший заместитель председателя правления Национального банка Украины Александр Савченко ранее высказывал мнение, что у украинских банков есть инструменты, которые позволяют им на бумаге снизить свои доходы, и могут ими воспользоваться из-за больших налогов.
По материалам:
РБК-Україна
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