Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы

Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел (МИД) провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с целью туризма.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском.

“Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть”, – сказал Зеленский.

По его словам, визы могут быть отменены, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китая.

Президент напомнил, что сейчас политика такова, что если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина зеркально отменяет визы для граждан той страны. “Нам нужно конкурировать за туриста”, – подчеркнул Президент.