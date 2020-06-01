Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел (МИД) провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с целью туризма.
Об этом он заявил в ходе встречи с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском.
“Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть”, – сказал Зеленский.
По его словам, визы могут быть отменены, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китая.
Президент напомнил, что сейчас политика такова, что если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина зеркально отменяет визы для граждан той страны. “Нам нужно конкурировать за туриста”, – подчеркнул Президент.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)Вчера, 13:10 - 1986 28
Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" УкраинуВчера, 10:16 - 1621 16
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ МинцифрыВчера, 12:05 - 2814 10
Рада поддержала президентский законопроект "о ворах в законе"Вчера, 15:12 - 1154 6
В "Приват24" произошел сбойВчера, 12:13 - 1956 4
"Нафтогаз" будет продавать газ населению через банкиВчера, 13:00 - 3337 2
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ МинцифрыВчера, 12:05 - 2814 10
"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)Вчера, 13:10 - 1986 28
В "Приват24" произошел сбойВчера, 12:13 - 1956 4
В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получитьВчера, 20:02 - 1663 1
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)Вчера, 11:44 - 512 2
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Позавчера, 10:48 - 1109
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1118 6
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3419 4
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1352