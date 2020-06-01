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Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы

Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы

Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел (МИД) провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину с целью туризма.

Об этом он заявил в ходе встречи с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском.

“Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас – отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть”, – сказал Зеленский.

По его словам, визы могут быть отменены, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китая.

Президент напомнил, что сейчас политика такова, что если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина зеркально отменяет визы для граждан той страны. “Нам нужно конкурировать за туриста”, – подчеркнул Президент.

По материалам УКРИНФОРМ
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