Спикер Пентагона ответил, почему в последний пакет помощи Украине заложили не все средства, одобренные Конгрессом — Finance.ua

Спикер Пентагона ответил, почему в последний пакет помощи Украине заложили не все средства, одобренные Конгрессом Сегодня 16:46 — Казна и Политика

Спикер Пентагона ответил, почему в последний пакет помощи Украине заложили не все средства, одобренные Конгрессом

Спикер Пентагона, генерал Патрик Райдер в интервью Радио Свобода ответил на вопрос о том, что несколько миллиардов долларов помощи для Украины, одобренные американским Конгрессом, не вошли в последний пакет помощи и остались неосвоенными.

«Важно понимать, что это полномочия власти — использовать эти средства. Я не буду спекулировать о том, что может сделать следующая администрация. Но мы знаем, что в нашем Конгрессе есть сильная двухпартийная поддержка Украины. Как вы слышали от министра Остина (главы Пентагона. — Ред.), защита Украины имеет значение. Это не только об Украине — это о международной безопасности и уважении прав и правил международного порядка. Мы полностью осознаем важность борьбы Украины для безопасности всех нас», — сказал Райдер.

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Относительно того, не означает ли упомянутая ситуация, что сейчас в запасах США недостаточно вооружения для оказания большей помощи Украине, глава Пентагона сказал: «Мы всегда должны балансировать между собственными потребностями готовности и тем, что мы можем сделать для поддержки Украины. Но, опять же, важно отметить, что здесь не только Соединенные Штаты. Это международные усилия, подкрепленные 50 странами, объединившимися для поддержки Украины».

Ранее на этой неделе в Пентагоне заявили , что администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать всю сумму в рамках одобренного весной 2024 года Конгрессом пакета помощи для Украины.

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«Остается несколько миллиардов долларов, и новая администрация будет решать, что она будет делать с оставшимися средствами. И, знаете, я хотела бы ответить на вопрос, обеспокоены ли мы. У Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе. И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает быть успешной на поле боя», — сказала на брифинге 8 января замглавы главы Минобороны США Сабрина Сингх.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине пакета помощи на 500 миллионов долларов во вступительной речи на заседании «Рамштайна» 9 января.

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Этот пакет будет последним для администрации Джо Байдена и не включает все четыре миллиарда долларов, которые Конгресс США уже одобрил для предоставления Украине.

Администрация Байдена на протяжении последних недель ускорила отправку военной помощи Украине, опасаясь, что Дональд Трамп по возвращении в Белый дом может отказаться передавать Киеву выделенные Конгрессом средства, которые на тот момент не будут потрачены. В конце декабря Вашингтон объявил о выделении 2,5 миллиарда долларов — этот пакет стал крупнейшим с января 2023 года.

Радіо Свобода По материалам:

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