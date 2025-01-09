На «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт по поддержке Украины до 2027 года — Finance.ua

На «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт по поддержке Украины до 2027 года Сегодня 16:20 — Казна и Политика

На «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт по поддержке Украины до 2027 года, Reuters

На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

Об этом говорится в совместном заявлении группы лидеров коалиций возможностей для Украины.

«Эти дорожные карты являются существенным шагом вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал относительно спроса оборонной промышленности», — говорится в заявлении.

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По словам лидеров коалиций, союзники планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы определить, как достичь этих контрольных показателей, сбалансируя как военное время, так и будущие потребности Украины в Вооруженных силах через наши соответствующие национальные пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению возможностей ОПК, в том числе".

Коалиции также планируют постоянно совершенствовать и интегрировать эти подробные планы для поддержания неотложных и долгосрочных потребностей, поскольку Украина защищается от будущей агрессии и сдерживает ее.

Как сообщил Министр обороны Рустем Умеров, дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки.

«Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса. Наша главная задача — сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских сил обороны», — отметил он.

По словам министра, участники «Рамштайна» определили основные направления работы:

обеспечение военной помощи;

организация закупок;

привлечение инвестиций;

поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.

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