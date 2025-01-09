На «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт по поддержке Украины до 2027 года — Finance.ua

На «Рамштайне» утвердили 8 дорожных карт по поддержке Украины до 2027 года
На заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» утвердили 8 дорожных карт, которые определяют ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.
Об этом говорится в совместном заявлении группы лидеров коалиций возможностей для Украины.
«Эти дорожные карты являются существенным шагом вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал относительно спроса оборонной промышленности», — говорится в заявлении.
По словам лидеров коалиций, союзники планируют тесно сотрудничать с Украиной, чтобы определить, как достичь этих контрольных показателей, сбалансируя как военное время, так и будущие потребности Украины в Вооруженных силах через наши соответствующие национальные пожертвования, закупки, инвестиции и усилия по расширению возможностей ОПК, в том числе".
Коалиции также планируют постоянно совершенствовать и интегрировать эти подробные планы для поддержания неотложных и долгосрочных потребностей, поскольку Украина защищается от будущей агрессии и сдерживает ее.
Как сообщил Министр обороны Рустем Умеров, дорожные карты коалиций определяют стратегические цели Украины до 2027 года и становятся основой для среднесрочной и долгосрочной поддержки.
«Мы также работаем над тем, чтобы наши Вооруженные Силы были полностью совместимы с силами Альянса. Наша главная задача — сбалансировать насущные потребности нашей армии во время войны с долгосрочными целями развития украинских сил обороны», — отметил он.
По словам министра, участники «Рамштайна» определили основные направления работы:
- обеспечение военной помощи;
- организация закупок;
- привлечение инвестиций;
- поддержка украинской оборонной промышленности и ее развития.
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