США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $500 млн — Finance.ua

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $500 млн Сегодня 15:00 — Казна и Политика

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $500 млн

США выделяют пакет военной помощи Украине в объеме $500 млн. Пакет знаменует конец около $65 млрд помощи в сфере безопасности, которую администрация Джо Байдена направила Украине после вторжения россии в феврале 2022 года. Избранный президент Дональд Трамп, вступаюший в должность менее чем через две недели, критиковал эту помощь и пообещал быстро закончить войну.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января.

«Я объявляю сегодня о новом пакете помощи, который оценивается примерно в $500 млн», — заявил министр обороны США.

Он включает в себя дополнительные ракеты для украинского ПВО, больше боеприпасов и больше боеприпасов класса «воздух-земля» и другого оборудования для поддержки украинских F-16.

«Здесь, в Рамштайне, я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности — и создать более справедливый и более достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться», — подчеркнул Остин.

США и другие участники Контактной группы по обороне Украины в целом обязались выделить уже более $122 млрд на помощь в сфере безопасности украинскому народу с начала вторжения россии, сообщил Остин.

«За последние несколько лет мы сделали все необходимое, чтобы предоставить Украине нужную ей помощь по безопасности. И вместе мы обязались выделить более 122 миллиардов долларов на помощь по безопасности и расширили заводы во всем мире», — сказал он.

Глава Пентагона отметил, что в процентном отношении к ВВП Дания, Эстония и Латвия теперь являются тремя крупнейшими поставщиками помощи Украине.

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Напомним, 15 ноября 2024-го заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США еженедельно будут отправлять Украине партии оружия, чтобы до истечения срока администрации Джо Байдена использовать оставшиеся $7,1 млрд.

26 ноября издание Politico сообщило, что Байден тайно обратился к Конгрессу с запросом на дополнительные $24 млрд для поддержки Украины.

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