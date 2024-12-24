Украина получила от США $1 млрд гранта, который обеспечен доходами от замороженных активов рф — Finance.ua
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Украина получила от США $1 млрд гранта, который обеспечен доходами от замороженных активов рф

Казна и Политика
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Украина получила от США $1 млрд гранта, который обеспечен доходами от замороженных активов рф
Украина получила от США $1 млрд гранта, который обеспечен доходами от замороженных активов рф
В государственный бюджет Украины поступил грант в $1 млрд от Соединенных Штатов Америки в рамках Программы Всемирного банка по Второму займу для поддержки политики развития «Основы роста» (Second Growth Foundation Development Policy Loan — DPL).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Финансирование осуществляется за счет вклада США в $20 млрд в рамках инициативы стран G7 ERA Mechanism в размере $50 млрд. Это первый транш из фонда Всемирного банка «Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине» (FORTIS Ukraine FIF).
Кредит в размере $1 млрд правительство США направило в фонд Всемирного банка через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США. Он стал продолжением прямой бюджетной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, которая в 2022—2024 годах составила 30,8 млрд долларов США в виде грантового финансирования.
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«Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в сохранении макроэкономической стабильности и способности предоставлять необходимые услуги украинцам. В первый раз Украина получает средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов рф. Благодарен США за скорейшее принятие решений и готовность находить новые механизмы для поддержки Украины», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
DPL направлена ​​на поддержку проведения реформ в Украине. Предусмотренные средства зачисляются в общий фонд госбюджета единым траншем по результатам выполненных до подписания задач.
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Ключевые реформы касались укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста. В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, борьбой с коррупцией, государственными предприятиями и развитием частного сектора.
По материалам:
Finance.ua
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