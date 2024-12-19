Всемирный банк дает Украине $2,05 млрд, часть средств — доходы от замороженных активов Сегодня 10:03 — Казна и Политика

Всемирный банк дает Украине $2,05 млрд, часть средств — доходы от замороженных активов, Фото: pixabay.com

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансирования более чем на $2 млрд долларов. Миллиард из этой суммы впервые предоставят за счет замороженных российских активов.

Об этом говорится на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил программу политики развития (DPO) для Украины, направленную на «ужесточение основы экономической политики для устойчивого роста и улучшения финансовой стабильности».

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Она предусматривает финансирование в размере $1,05 млрд с использованием ресурсов МБРР, усиленных через Украинский трастовый фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), которые дополняются кредитными гарантиями Японии и Великобритании.

Также финансовый пакет включает грант в размере 1 млрд долларов из замороженных активов рф от Фонда содействия привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление финансового посредничества Украины (FORTIS Ukraine FIF), распорядителем которого является Всемирный банк.

Сообщается, что новый пакет направлен на усиление финансовой и экономической стабильности Украины и улучшение макрофинансовой стабильности.

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Напомним, исполнительный совет Всемирного банка 10 октября одобрил создание фонда финансового посредничества (FIF) для поддержки Украины, взносы в который ожидаются от США, Канады и Японии.

В декабре Министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд кредита Украине в рамках инициативы G7, которая предусматривает общую помощь на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран «Большой семерки» на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.

Діло По материалам:

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