Всемирный банк выделил Украине $454 млн на здравоохранение — Finance.ua

Всемирный банк выделил Украине $454 млн на здравоохранение Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Всемирный банк выделил Украине $454 млн на здравоохранение

Всемирный банк (ВБ) объявил о новом пакете поддержки Украины на сумму $454 млн для проекта «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (Thrive).

Об этом говорится в сообщении банка.

«На третьем году российского вторжения Украина испытывает серьезное фискальное давление, и это указывает на важность продолжения реформ системы здравоохранения, которые повышают эффективность использования государственных средств», — приводят в пресс-релизе слова регионального директора ВБ по делам стран Восточной Европы Боба Сома.

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Он добавил, что реформы, поддержанные проектом Thrive, помогут снизить излишнюю финансовую нагрузку на пациентов, в то же время это повысит доступность и устойчивость сектора здравоохранения.

Уточняется, что финансирование программы Thrive включает займы на общую сумму $449 млн поддержанного правительством Японии Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (Advance Ukraine) и ВБ, а также грант в размере $5 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, развития и реформирования Украины (URTF).

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Проект Thrive создан с помощью инструмента финансирования «Программы кредитования, связанного с результатами (PforR)» Всемирного банка. Эта инициатива поддержит усилия правительства Украины по приоритетному финансированию в рамках Программы медицинских гарантий (программы универсального покрытия потребностей пациентов).

Она также усугубит техническую и операционную способность Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), поможет в стратегическом планировании и укрепит управленческую способность сектора здравоохранения.

ВБ напоминает, что другие его текущие проекты в Украине включают экстренные операции в сферах здравоохранения, образования, транспорта, энергетики, жилья, сельского хозяйства, государственные программы для частного сектора и государственного управления, которые мобилизовали ресурсы партнеров-доноров благодаря гибкому дизайну для быстрой выплаты средств и могут быть масштабированы при необходимости, когда станет доступно дополнительное финансирование.

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